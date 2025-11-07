¡Impactante revelación! Manelyk habla por primera vez de la enfermedad incurable que la marcó para siempre!

La siempre polémica y carismática Manelyk González sorprendió a todos al abrir su corazón y confesar que atraviesa un momento delicado de salud. En una entrevista reciente, la influencer reveló que fue diagnosticada con hipotiroidismo, una enfermedad que afecta su metabolismo y que, según sus propias palabras, fue consecuencia de años de excesos, dietas extremas y descuido personal.

“Yo me tomaba mucha pi*nch3 m¡3d*a para bajar de peso… Me valía ma*dr3. Mi frase era: ‘que se preocupe la Mane del futuro’”, confesó entre risas nerviosas.

La noticia generó una oleada de comentarios en redes sociales. Muchos de sus seguidores, acostumbrados a verla como una mujer fuerte, glamurosa y con una vida de ensueño, se mostraron conmovidos al ver su vulnerabilidad. Otros, claro, no dejaron pasar la oportunidad de recordar sus declaraciones pasadas sobre “el cuerpo ideal”.

Manelyk confesó que durante años siguió rutinas alimenticias tan restrictivas que rayaban en lo inhumano. Contó que pasaba semanas comiendo únicamente pollo hervido y que tomaba todo tipo de suplementos y “quemadores” para mantener la figura que el público exigía.

“Para estar bien físicamente, primero tienes que estar bien de acá (la mente)”, reconoció con madurez.

La presión de la perfección

El caso de Manelyk también pone sobre la mesa el enorme peso que enfrentan las figuras públicas en las redes sociales. Comentarios como “ya te ves diferente”, “qué te hiciste” o “ya no eres la misma” afectaron su autoestima, al punto de que comenzó a tomar decisiones impulsivas solo para mantener la aprobación del público.

Sin embargo, hoy asegura que todo eso quedó atrás. “Ahora estoy enfocada en estar bien, en cuidarme y en hacer las cosas con calma. Ya no quiero seguir presionándome por verme como los demás quieren que me vea”, declaró.

El diagnóstico de hipotiroidismo marcó un antes y un después en su vida. Actualmente, la también empresaria se encuentra bajo tratamiento médico y ha comenzado a compartir mensajes más realistas sobre el bienestar, el autocuidado y la aceptación. “No me da pena decirlo. Es parte de mi historia y quiero que sirva para que otras personas no cometan los mismos errores que yo”, dijo.