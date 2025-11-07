Muere el papá de reconocida conductora mexicana y ella se enteró en pleno programa en vivo

Luto en la televisión. Aunque los presentadores suelen estar acostumbrados a mantener la calma al momento de dar malas noticias, pero esto no siempre es posible cuando se trata de temas que los tocan de manera cercana. Es lo que le pasó al elenco de un programa matutino que tuvo que interrumpir su transmisión para anunciar la muerte del padre de una conductora mexicana con la que comparten cuadro.

La afectada fue Joanna Vega-Biestro, quien asistió a su jornada laboral como siempre, sin imaginar que ese día su vida cambiaría por completo tras la pérdida de su papá. Tras una cápsula de comerciales, Ana María Alvarado tomó el micrófono para explicar la ausencia de su colega, explicando que les habían avisado de esta tragedia familiar poco antes.

"Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro. Ay, perdón, la verdad lo sentimos mucho... Descansa en paz", dijo la comunicadora visiblemente afectada.

Instagram / @vegabiestro Joanna Vega-Biestro se habría enterado de la muerte de su padre mientras estaba grabando

¿De qué murió el papá de Joanna Vega-Biestro?

Aunque hasta el momento la conductora mexicana no se ha pronunciado sobre esta dolorosa pérdida, Ana María Alvarado sí compartió mayores detalles sobre lo que ocurrió con el señor Alejandro Vega-Torra.

Mediante su canal de YouTube, la exconductora de "Venga la Alegría" reveló que el papá de Joanna Vega-Biestro murió en su casa, aparentemente durante su siesta, pues ya no despertó la mañana del 6 de noviembre.

"Tuvo la muerte de los justos, pasó mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta ya no respondió. Que descanse en paz. El señor estaba enfermo, estaba bien, pero pues allá arriba mandan", señaló.

Instagram / @vegabiestro El papá de Joanna Vega-Biestro habría muerto mientras dormía

Momentos antes de que se diera a conocer esta triste noticia, la periodista de espectáculos había presentado su sección sin ningún contratiempo y no dio señales de que su padre tuviera complicaciones médicas de importancia. Incluso, su última publicación en Instagram la muestra divertida en los camerinos, por lo que todo habría sido de manera inesperada.