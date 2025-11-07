Así puedes usar WhatsApp si no tienes internet

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo y constantemente tiene actualizaciones que permiten mejorar la experiencia de sus usuarios. En ese marco, existe una funcionalidad que no todos conocen y es la posibilidad de enviar mensajes aún sin conexión a Internet.

La tecnología, ¿beneficia o perjudica el desarrollo de los niños? [VIDEO] Los niños menores de cinco años tienen una habilidad para dominar las nuevas tecnologías.

Pese a que muchos no saben que existe este beneficio, es una herramienta que está disponible para todos los usuarios de WhatsApp desde el año 2003, pero ha pasado desapercibida por la gran mayoría de las personas.

¿Cómo enviar WhatsApp sin Internet?

Para poder hacer uso de esta herramienta debes recurrir a un servidor proxy externo y así lograrás restablecer la comunicación de WhatsApp. A través de un servidor proxy configurado por voluntarios y organizaciones dedicadas a ayudar a las personas que desean comunicarse, podrás enviar mensajes incluso sin tener Internet.

Para acceder a los servidores proxy externos, que son seguros y no comprometen tu identidad, debes seguir ciertos pasos. A continuación, se detalla qué es lo que debes hacer para que puedas mantenerte comunicado aunque el Internet no esté disponible para tu aplicación de WhatsApp:



Primero tienes que abrir tu WhatsApp y entrar a “Chats”.

Luego debes tocar los tres puntitos de la esquina superior derecha y seleccionar “Ajustes”.

En la pestaña “Almacenamiento y datos” tienes que seleccionar “Proxy” y activar la opción “Usar proxy”.

Por último, debes presionar “Establecer proxy” e ingresar la dirección del servidor y luego “Guardar”.

Si has logrado conectarte al servidor proxy verás una palomita verde.

¿Cómo enviar un WhatsApp sin Internet en iPhone?

En el caso de los teléfonos iPhone pueden conectarse a un servidor proxy para seguir conectados en WhatsApp de la siguiente manera:

