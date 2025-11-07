Estos son los 3 signos que serán iluminados por el trino entre Júpiter en Cáncer y Neptuno en Piscis
Júpiter y Neptuno se encuentran en orbe de trino. Esta alineación es muy favorable para un grupo de personas. Estos son los signos más favorecidos por su energía cósmica de abundancia.
Júpiter se encuentra recorriendo Cáncer en el grado 25 de esta casa y Neptuno continúa retrogradando en el grado 29 de Piscis. Ambos planetas se encuentran alineados en orbe de trino (ángulo de 120 grados) e irradian una energía poderosa de crecimiento para los signos del zodiaco.
Conoce cuál es la energía cósmica disponible de esta alineación que tendrá una influencia de varias semanas, incluso meses en 2025 y 2026. Estos son los signos bendecidos con abundancia y crecimiento en todo sentido.
¿Qué significa el trino entre Júpiter en Cáncer y Neptuno en Piscis según la astrología?
La alineación en trino entre Júpiter en Cáncer y Neptuno en Piscis se traduce en una de las alineaciones más armónicas, inspiradoras y espiritualmente elevadas dentro de la astrología. Ambos planetas son profundamente emocionales y expansivos.
Su conexión en trino genera una energía fluida que expande la sensibilidad, la abundancia y la fe, impulsando procesos de sanación, creatividad y comprensión emocional profunda. Este evento astrológico activa una corriente de amor incondicional y expansión espiritual, ideal para conectar con el propósito del alma en esta vida.
Los 3 signos iluminados y bendecidos por el trino entre Júpiter en Cáncer y Neptuno en Piscis
Las personas favorecidas por la alineación de Júpiter en Cáncer y Neptuno en Piscis son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales de agua. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:
- Cáncer
- Escorpio
- Piscis
La energía conjunta de estos astros invita a creer desde el corazón y confiar en la intuición. Es un tránsito que suaviza los conflictos internos y resalta la importancia del cuidado emocional como vía de crecimiento. Las personas pueden sentir un aumento de la empatía, el deseo de ayudar a otros o de involucrarse en causas humanitarias. Es un tiempo donde la sensibilidad no se percibe como debilidad, sino como fuente de sabiduría.
Estos meses son perfectos para practicar la meditación y liberar viejas heridas a través del perdón, la aceptación y el amor incondicional. La energía potencia el arte en todo sentido o cualquier expresión sensible del alma. Según la astrología, la premisa del universo es unir el corazón con la acción consciente y así favorecer los procesos de reconciliación familiar y el fortalecimiento de los lazos afectivos basados en la comprensión mutua.