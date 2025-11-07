Estos son los 3 signos que serán iluminados por el trino entre Júpiter en Cáncer y Neptuno en Piscis

Júpiter se encuentra recorriendo Cáncer en el grado 25 de esta casa y Neptuno continúa retrogradando en el grado 29 de Piscis. Ambos planetas se encuentran alineados en orbe de trino (ángulo de 120 grados) e irradian una energía poderosa de crecimiento para los signos del zodiaco.

Ritual de Padme Vidente con el amuleto del elefante [VIDEO] Con este ritual de Padme Vidente, aprende a generar prosperidad utilizando el amuleto del elefante.

Conoce cuál es la energía cósmica disponible de esta alineación que tendrá una influencia de varias semanas, incluso meses en 2025 y 2026. Estos son los signos bendecidos con abundancia y crecimiento en todo sentido.

Te puede interesar: Los 5 signos de la astrología que serán bañados en fortuna debido al trino entre Júpiter en Cáncer y Saturno en Piscis

¿Qué significa el trino entre Júpiter en Cáncer y Neptuno en Piscis según la astrología?

La alineación en trino entre Júpiter en Cáncer y Neptuno en Piscis se traduce en una de las alineaciones más armónicas, inspiradoras y espiritualmente elevadas dentro de la astrología. Ambos planetas son profundamente emocionales y expansivos.

Su conexión en trino genera una energía fluida que expande la sensibilidad, la abundancia y la fe, impulsando procesos de sanación, creatividad y comprensión emocional profunda. Este evento astrológico activa una corriente de amor incondicional y expansión espiritual, ideal para conectar con el propósito del alma en esta vida.

Te puede interesar: 4 signos zodiacales conocerán el verdadero amor gracias al ingreso de Venus en Escorpio

Los 3 signos iluminados y bendecidos por el trino entre Júpiter en Cáncer y Neptuno en Piscis

Las personas favorecidas por la alineación de Júpiter en Cáncer y Neptuno en Piscis son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales de agua. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:



Cáncer

Escorpio

Piscis

La energía conjunta de estos astros invita a creer desde el corazón y confiar en la intuición. Es un tránsito que suaviza los conflictos internos y resalta la importancia del cuidado emocional como vía de crecimiento. Las personas pueden sentir un aumento de la empatía, el deseo de ayudar a otros o de involucrarse en causas humanitarias. Es un tiempo donde la sensibilidad no se percibe como debilidad, sino como fuente de sabiduría.

Estos meses son perfectos para practicar la meditación y liberar viejas heridas a través del perdón, la aceptación y el amor incondicional. La energía potencia el arte en todo sentido o cualquier expresión sensible del alma. Según la astrología, la premisa del universo es unir el corazón con la acción consciente y así favorecer los procesos de reconciliación familiar y el fortalecimiento de los lazos afectivos basados en la comprensión mutua.