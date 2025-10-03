¡Desde ‘sapo’ hasta ‘ruca’ e ‘ignorante’! Adame arremetió contra Lupillo Rivera, Susana Zabaleta y su novio, Ricardo Pérez
TV Azteca
Luego de que Lupillo Rivera revelara detalles íntimos de su supuesta relación con Belinda, Alfredo Adame arremetió contra el cantante de regional mexicano. Pero eso no fue todo, también se fue con todo hacia Susana Zabaleta y su novio Ricardo Pérez.
