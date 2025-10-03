Kike Mayagoitia desfila con “fandom” de cabras a unos días de La Granja VIP: “Listos”

Kike Mayagoitia presumió al fandom campestre más tierno a 9 días del estreno de La Granja VIP , el reality show de TV Azteca al que se integró para vivir una experiencia totalmente distinta en su carrera: ¡así desfiló con unas cabritas gracias a la magia de la edición!

¿Cómo presumió Kike Mayagoitia a sus “reales” previo a La Granja VIP?

Hace unas horas, Kike Mayagoitia le puso un toque de buen humor a su cuenta de Instagram cuando publicó un tierno y divertido video editado con inteligencia artificial (IA) en el que se ve cómo desfila con un “fandom” de cabritas que ya están listas para acompañarlo en esta aventura.

“Ya listo con mi ‘bandon’ para entrar a La Granja VIP. #teamkike #lagranjavip”, escribió Kike para acompañar el divertido reel con el que, además, invitó a sus 286 mil seguidores a unirse al Team para apoyarlo sobre todo a la hora de las votaciones... ¡la cosa se pondrá color de hormiga en tan sólo unos días!

La divertida ocurrencia de Kike Mayagoitia, quien se une a La Granja VIP como uno de los concursantes preferidos por los internautas, superó los 670 Me Gusta y acumuló toda clase de reacciones como las siguientes:

“Mucho éxito Kike”

“Bien listos con toda la manada”

“Esoooo mi Kike, ve con todo. Venga mi favorito”

“Acá ya todos somos #teamkike, vamos a darle con todo al apoyo!!”

“El más top”

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con toda la experiencia fitness de Kike Mayagoitia se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con Adal Ramones a la cabeza de nuestro experimentado equipo de conductores.

Te recomendamos no perderte las transmisiones 24/7 a través de Disney+ ya que la producción confirmó una actividad para cada día de la semana que te mantendrá al borde del asiento: