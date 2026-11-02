"¡Me la tragué completita!”, Alfredo Adame explica por qué difundió que Laura Bozzo había muerto
Además de explicar la ‘metida de pata’ que le costó fuertes críticas, Alfredo Adame tomo postura ante la indemnización que Laura Bozzo le debe a Gabriel Soto.
Alfredo Adame se lavó las manos tras ser fuertemente criticado por difundir la noticia falsa de la muerte de Laura Bozzo y explicó el origen de su ‘metida de pata’. Por otra parte, el ‘Golden Boy’ aplaudió que Gabriel Soto haya perdonado a la conductora Peruana tras su conflicto legal. ¿Gabriel Soto le perdonaría la indemnización? ¡Esta fue la postura de Alfredo Adame!