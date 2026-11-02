"¡Me la tragué completita!”, Alfredo Adame explica por qué difundió que Laura Bozzo había muerto

Alfredo Adame se lavó las manos tras ser fuertemente criticado por difundir la noticia falsa de la muerte de Laura Bozzo y explicó el origen de su ‘metida de pata’. Por otra parte, el ‘Golden Boy’ aplaudió que Gabriel Soto haya perdonado a la conductora Peruana tras su conflicto legal. ¿Gabriel Soto le perdonaría la indemnización? ¡Esta fue la postura de Alfredo Adame!