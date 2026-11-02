¡Celebra el Día de Muertos con un mole de cempasúchil! Sorprenderás a tu familia y a tus invitados
El Día de Muertos es una fecha muy importante para los mexicanos y por eso, Rahmar nos enseñó a preparar mole de cempasúchil. ¡Ingredientes y receta paso a paso!
Rahmar nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar el mejor platillo del Día de Muertos: mole con flor de cempasúchil; una delicia para apapachar y sorprender a toda la familia y los invitados en estas fechas tan especiales para todos los mexicanos. ¡Toma nota y comparte!