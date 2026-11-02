Manelyk rechaza a Niurka en La Granja VIP y se niega a hacer alianzas tras fuertes peleas: “Solo la usaron” (VIDEO)

Niurka ya destapó sus intenciones de poner a Ivonne Montero en la tabla de nominados de La Granja VIP, pues considera que es momento de que se mida y su fandom se active. Sin embargo, su plan es que el equipo de Manelyk sea quien la ponga en la mira y ya se acercó a ellos para hacerles la propuesta de que se vayan en contra de la actriz para la próxima Asamblea. Sin embargo, la que no confía para nada en esta idea, es Manelyk, pues tal como le dijo a Kunno y Bebeshita, si quiere deshacerse de esta rival lo tendrá que hacer por cuenta propia.