Así confirmaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay su separación

José Eduardo Derbez y Paola Dalay pusieron fin a su relación después de siete años juntos y una hija en común. Cabe mencionar que desde hace varios meses sonaban fuertes rumores sobre una crisis en su relación y ahora fue la misma pareja quien se pronunció en redes sociales confirmando la inminente separación. ¿Se separaron por una infidelidad? Aquí los detalles.