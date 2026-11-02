Así explicó Maribel Guardia el altar en honor a su hijo Julián Figueroa en Día de Muertos

Con el amor de madre que nunca olvida, Maribel Guardia abrió las puertas de su hogar para mostrar el altar que dedicó a su hijo Julián Figueroa. La consagrada actriz explicó los detalles de la ofrenda que recuerdan a su amado hijo, entre ropa y los platillos que más le gustaban, y compartió lo que significa para ella esta tradición.