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Así explicó Maribel Guardia el altar en honor a su hijo Julián Figueroa en Día de Muertos

Desde su ropa hasta su comida favorita, Maribel Guardia explicó cada elemento que incluyó en la ofrenda de Día de Muertos dedicada a su hijo Julián Figueroa.

Con el amor de madre que nunca olvida, Maribel Guardia abrió las puertas de su hogar para mostrar el altar que dedicó a su hijo Julián Figueroa. La consagrada actriz explicó los detalles de la ofrenda que recuerdan a su amado hijo, entre ropa y los platillos que más le gustaban, y compartió lo que significa para ella esta tradición.

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