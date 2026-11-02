¡Quería la herencia! Jesús Ochoa reaccionó a las declaraciones de su hija Jesusa tras su accidente

Jesús Ochoa regresó al escenario de Perfume de Gardenia tras el incidente que sufrió durante una función en el Estado de México. Ante las distintas versiones que circularon sobre el accidente, el actor aclaró lo sucedido y aclaró la altura de la caída. Aprovechó la oportunidad para respaldar al productor de la obra y bromeó sobre las declaraciones que hizo su hija Jesusa sobre su estado de salud.