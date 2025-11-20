inklusion logo Sitio accesible
"¡Ya no me van a pisotear!”, Alicia Villarreal y sus abogados advierten sobre el proceso de Cruz Martínez

Luego de que Cruz Martínez fuera vinculado a proceso por violencia familiar, la defensa de Alicia Villarreal explicó qué otros cargos no han sido desechados.

Luego de que Cruz Martínez fuera vinculado a proceso por violencia familiar, la defensa de Alicia Villarreal explicó que los cargos de feminicidio y robo no han sido desechados, y advierten que llegarán hasta las últimas consecuencias.

