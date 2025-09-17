Alicia Villarreal desmiente a Cruz Martínez y aclara con quién viven sus hijos
Mientras Alicia Villarreal disfruta de su nueva relación amorosa, la cantante desmintió las recientes declaraciones de Cruz Martínez sobre quién vive con sus hijos. Aquí los detalles.
TV Azteca
Mientras Alicia Villarreal disfruta de su nueva relación amorosa, la cantante habló ante los medios para desmentir las recientes declaraciones de Cruz Martínez, pues él habría asegurado que sus hijos viven con él. Aquí los detalles.
Galerías y Notas Azteca UNO