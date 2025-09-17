inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Alicia Villarreal desmiente a Cruz Martínez y aclara con quién viven sus hijos

Mientras Alicia Villarreal disfruta de su nueva relación amorosa, la cantante desmintió las recientes declaraciones de Cruz Martínez sobre quién vive con sus hijos. Aquí los detalles.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Mientras Alicia Villarreal disfruta de su nueva relación amorosa, la cantante habló ante los medios para desmentir las recientes declaraciones de Cruz Martínez, pues él habría asegurado que sus hijos viven con él. Aquí los detalles.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×