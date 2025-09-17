Sandra Itzel es la cuarta granjera en entrar a La Granja VIP 2025, ¿cuántos días faltan para el estreno?

A través del matutino Venga La Alegría se reveló a la tercera granjera que formará parte de La Granja VIP: Sandra Itzel, quien después de haber participado en MasterChef Celebrity regresa con todas las ganas a TV Azteca para dar lo mejor de sí y demostrar que puede ser la mejor granjera de este nuevo reality show.

Después de muchas especulaciones en redes sociales, algunas atinadas mencionando a la actriz y cantante Sandra Itzel, por fin comenzamos a completar el rompecabezas que constará de 16 granjeros.

¿Quién es Sandra Itzel?

Sandra Itzel es conocida por haber participado en diferentes telenovelas y series de televisión como El Señor de los Cielos, pues inició con la actuación desde que tenía apenas 4 años. Además ha incursionado en su carrera como cantante y bailarina, por un tiempo formó parte de la Sonora Dinamita.

Durante su revelación en Venga La Alegría se vio a la actriz muy emocionada, con Ricardo Casares y Flor Rubio, Sandra Itzel declaró que nunca ha participado en un formato de convivencia 24/7, y si bien ha estado en diferentes realities La Granja VIP será diferente, pues mostrará que es una mujer valiente, transparente y que dará todo de sí, pues tampoco le tiene miedo a ordeñar vacas, ni a hacer trabajos físicos demandantes.

Soy muy buena compañera, soy muy empática, no me gustan los problemas, yo creo que también La Granja necesitará paz. Yo soy la que dirá vamos a cantar todos juntos y no nos peleemos, y la verdad espero que me toque la cocina junto con otros compañeros.

¿Quiénes son los granjeros de La Granja VIP hasta el momento?

Hasta ahora solamente se han revelado a cuatro granjeros:



Y si bien muchos podrían decir que son pocos, es claro que la polémica, el show y los dramas serán de los protagonistas principales en La Granja VIP. Hasta el momento, ¿cuál dirías que es tu favorito?

¿Cuánto falta para el estreno de La Granja VIP?

Al día de hoy faltan solamente 24 días para el estreno de La Granja VIP, la cual abrirá sus puertas el próximo 12 de octubre a través de la señal de Azteca UNO. Durante estos siguientes días conoceremos al resto de los granjeros y más vale que te prepares porque vienen muchas sorpresas.

