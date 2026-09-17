Venga La Alegría | Programa 17 de septiembre 2026 Parte 2 | Marimar Vega revela detalles de la tercera temporada de Dra. Lucía, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de septiembre 2026, parte 2: Juan Diego Covarrubias rompe el silencio tras si separación, Marimar Vega revela sorpresas rumbo al estreno de la tercera temporada de Dra. Lucía y la buena obra de A Quien Corresponda.

También, los mejores momentos del Exatlón del 16 de septiembre 2026 y el reporte de Ciudad Destrampada. Además, jugamos El Reto, Sin Palabras y Desconectados. ¡Venga La Alegría!