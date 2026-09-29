¿Quién es Amílcar Olán y de quién o por qué se esconde en Suiza? Esto explicó Irving Pineda Con Peras y Manzanas

Irving Pineda de Azteca Noticias, nos acompañó para compartir los detalles sobre su investigación y hallazgo de Amílcar Olán en Suiza tras varios días de seguimiento. ¿Quién es Amílcar Olán y por qué está en Suiza? ¿Qué nexo tiene Amílcar Olán con Andy López? Esto fue lo que sucedió cuando Irving Pineda le pidió una entrevista a Amílcar Olán.