¡Gala Montes arremetió contra María José y Paty Cantú con fuertes acusaciones!

Gala Montes encendió la polémica al acusar públicamente a María José y a Paty Cantú de presunto plagio musical y aseguró contar con pruebas para sustentar su señalamiento y mostró parte del material con el que respalda la acusación. Pero la controversia fue más allá y Gala Montes revivió un episodio previo con María José. ¡Aquí todos los detalles!