¿Cómo protegernos de los narcisistas? Daniel Habif profundiza y nos comparte un importante mensaje
Daniel Habif nos acompañó esta mañana para regalarnos una interesante reflexión sobre los narcisistas y cómo protegernos de ellos. ¡Toma nota y comparte!
¿Te has encontrado con algún narcisista en tu camino? ¿Cómo te ha afectado su presencia? ¡No todo egoísta tiene un trastorno ni toda persona que lastima es narcisista! Daniel Habif nos acompañó para regalarnos un mensaje sobre los narcisistas y cómo protegernos de ellos. ¡Toma nota y comparte!