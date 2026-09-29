¡Feliz Día del Maíz! Consiente a tu familia con unos deliciosos esquites con tuétano
Aprovechando el Día del Maíz, Ismael Zhu nos enseñó a preparar unos exquisitos esquites de maíz pozolero con tuétano. ¡Ingredientes y receta paso a paso!
¡Nada como celebrar el Día del Maíz deleitando a toda la familia con la botana favorita de todos los mexicanos! Ismael Zhu nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar unos deliciosos esquites de maíz pozolero con tuétano. ¡Con chile del que pica y del que no pica!