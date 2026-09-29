¡No lo logró pasar desapercibido! Eduin Caz provoca un peculiar zafarrancho en el aeropuerto

Eduin Caz regresó a México tras conquistar España y, aunque estaba rodeado de un equipo de seguridad, se dio tiempo para contar cómo vivió este nuevo éxito. Sin embargo, ante la alta demanda de los medios, Eduin Caz encontró una manera original de esquivar las preguntas. ¡Aquí las imágenes del zafarrancho que se armó con Eduin Caz en el aeropuerto!