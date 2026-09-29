¿Cómo lidiar con los nervios de la primera vez? ¡Checa los consejos del sexólogo José Cruz!

¿Te sentiste nervioso en tu primera vez? Esta mañana, en Mesa de Sexo, hablamos sobre los nervios del primer encuentro sexual que muchas veces nos pueden traicionar. El sexólogo José Cruz profundizó y nos explicó cómo controlar la pena o los nervios de la primera vez con tu pareja. ¿Es común que los hombres pierdan la erección o el deseo a causa de la ansiedad de la primera vez? ¡Toma nota y comparte!