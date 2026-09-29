Kunno le lleva la contraria a Mono en La Granja VIP y platica con Pimpinela sobre las nominaciones (VIDEO)

Kunno y Pimpinela Escarlata fueron encadenados en La Granja VIP como parte de una dinámica, pues Mono Osuna los eligió porque afirmó que tienen conflictos. Esto no le gustó nada al influencer, pues piensa que exageró las cosas y se inventó esta rivalidad. Así que para no darle el gusto a nadie de verlos peleando, los Granjeros hicieron su trabajo impecable y hasta se dieron el tiempo para conversar sobre sus teorías del duelo de nominación, pues creen que la dupla de Mónica y Rafa Mercadante podría salir perjudicada.