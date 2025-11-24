inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Nadie tiene derecho de opinar!”, Ana Paula Capetillo alza la voz por Maite Perroni

Después de que Maite Perroni le pusiera un alto a la violencia digital, Ana Paula Capetillo alzó la voz para apoyar a la exintegrante de RBD. ¡Aquí los detalles!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Después de que Maite Perroni le pusiera un alto a la violencia digital, Ana Paula Capetillo alzó la voz para apoyar a la exintegrante de RBD. Cabe mencionar que la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ya ha sido blanco de señalamientos en otras ocasiones. Así mostró su apoyo a Maite Perroni.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×