"¡Nadie tiene derecho de opinar!”, Ana Paula Capetillo alza la voz por Maite Perroni

Después de que Maite Perroni le pusiera un alto a la violencia digital, Ana Paula Capetillo alzó la voz para apoyar a la exintegrante de RBD. Cabe mencionar que la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ya ha sido blanco de señalamientos en otras ocasiones. Así mostró su apoyo a Maite Perroni.