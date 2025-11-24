Estos son los 5 mejores destinos de México para visitar con tu familia durante las vacaciones de invierno

El lunes 22 de diciembre comienzan las vacaciones de invierno en México y este periodo de receso escolar se extenderá hasta el lunes 12 de enero de 2026. Durante este periodo, muchas familias se preparan para disfrutar paseos y actividades en el país.

Así es como algunos destinos se vuelven los más elegidos por ser perfectos para actividades grupales. Estos son los lugares del país que ofrecen experiencias familiares para todos los gustos.

Los 5 destinos familiares para disfrutar las vacaciones de invierno en México

Los siguientes destinos del país son ideales para disfrutar experiencias invernales en familia.



El Chico en Hidalgo

Este parque nacional se traduce en un refugio natural que posee paisajes boscosos (ocasionalmente cubiertos de nieve en invierno). Es ideal para familiares que quieran tranquilidad y disfruten del senderismo. Se pueden rentar cabañas ecológicas dentro del parque. Sino hay hoteles urbanos a 40 minutos (Pachuca).

Nevado de Toluca en Estado de México

A 2 horas de la Ciudad de México, este destino turístico ofrece uno de los paisajes nevados más impresionantes del país. Las lagunas del Sol y la Luna son tesoros regionales, ya que se encuentran dentro de un cráter. El acceso es regulado y se debe llevar ropa térmica y calzado adecuado para la nieve. Existen cabañas rústicas cercanas en el municipio de Zinacantepec y grandes hoteles como Fiesta Inn o Best Western Toluca.

Sierra de Arteaga en Coahuila

En esta región del país destaca el Bosque de Monterreal: único destino de México donde se puede esquiar y practicar snowboard. Además, hay áreas para paseos en trineo y juegos para niños. Las cabañas ofrecen alojamiento acogedor con chimeneas y vistas espectaculares. En Saltillo hay hoteles urbanos.



Cañón de San Lorenzo en Coahuila

Este destino natural es perfecto para las familias que buscan sitios menos concurridos. Se encuentra cerca de Saltillo y las montañas nevadas se convierten en una paisaje mágico y encantador. Los guías de turismo recomiendan consultar el pronóstico del tiempo para garantizar una experiencia divertida con nieve. Además, se recomienda llevar alimentos y agua, ya que los servicios pueden ser limitados en la zona.

La Rumorosa en Baja California

Este paso montañoso mexicano es elegido por sus paisajes nevados y formaciones rocosas únicas. Durante las vacaciones de invierno, recibe a familias diversas y ofrece postales inolvidables. En Tecate hay hoteles boutique y en Mexicali hay opciones de hospedaje más económicas para grupos. En esta zona es recomendable conducir con precaución debido a las curvas y posibles heladas en la carretera.

