Estos han sido los sismos que se han presentado hoy lunes 24 de noviembre

Para los mexicanos es fundamental mantenerse atentos a los movimientos sísmicos que se presenten, ya que esto permitirá poder actuar con tiempo ante la activación de las alarmas. Es una realidad que diariamente hay sismos en el país, donde las intensidades son mayores o menores.

Considerando el contexto anterior, te detallaremos cuáles son los movimientos que se han registrado hoy lunes 24 de noviembre, para que te mantengas informado al respecto. Así que toma nota de todo lo que te compartiremos.

¿Cuáles son los sismos que se han presentado al respecto?

Claro, para poder hacer la consulta, tuvimos que ingresar al portal del Servicio Sismológico Nacional (SSN), en donde se hace el registro de los movimientos registrados. El más reciente, del lunes 24 de noviembre, fue a las 8:51 horas, a 46 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, con una magnitud de 4.1.

Sin embargo, en la madrugada de hoy, se han presentado varios sismos registrados, un total de 20 en lo que va de la mañana. Ahora, no debes alarmarte al respecto, puesto que todos ellos no han tenido la intensidad suficiente para activar las alarmas. Con magnitudes que oscilan entre 1.9 hasta la 4.1.

¿En qué momento se activan las alarmas?

Como ya lo pudimos corroborar hoy, aunque se presenten sismos constantemente, esto no generará la activación de las alarmas; para ello será necesario que el movimiento que se presente cumpla con cierta magnitud. Solamente se va a activar cuando sean sismos que cumplan con las siguientes características, según el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico:

Mayores a 5 ocurren a no más de 200 kilómetros.

Son mayores a 5.5 y no están a más de 350 kilómetros.

Mayor a 6 y ocurre a más de 350 kilómetros.

En caso de que llegara a sonar durante la jornada del lunes 24 de noviembre, los usuarios tendrán un aproximado de 20 a 120 segundos para poder evacuar las instalaciones, logrando ubicarse en un espacio seguro para todos.