¿Eres fan del queso? No puedes dejar de probar estos 5 lugares en CDMX que te volarán la cabeza

La CDMX es un polo gastronómico del país que ofrece opciones de restaurantes y locales para todos los gustos. Así es como algunos de sus sitios destacados brindan experiencias placenteras y únicas en relación a un ingrediente que muchas personas aman y otras odian: el queso.

Conoce cuáles son los lugares gastronómicos que tienen al queso como protagonista de sus menús. Desde fondue suizos hasta pastas servidas en ruedas de parmesano, estos sitios son ideales para sumergirse en disfrutar este alimento lácteo y sabroso.

Los 5 lugares de CDMX ideales para los amantes del queso

Estos 5 sitios destacan por sus recetas y su ambiente acogedor, pero sobre todo por la fiesta de sabor que le dedican al queso.



KUH Cocina Suiza

La gastronomía suiza, italiana y francesa se fusionan en San Ángel. Este local tiene su platillo estrella: el fondue alpino. El mismo es elaborado con quesos gruyère, fontina y brie, junto al vino blanco y chispas de tocino. Todos los martes ofrecen la promoción Martes Suizo con fondues y pizzas al 2x1.



Mon Dieu

En este sitio de colonia Cuauhtémoc, se puede disfrutar una experiencia europea debido a su famosa raclette: un queso fundido servido sobre papas, pan y ensalada de arúgula. Los fines de semana se puede disfrutar música en vivo y el menú incluye opciones vegetarianas. El ambiente remonta a una cabaña alpina.

Cuenta Ovejas

Este clásico de Condesa existe desde hace más de 100 años. Su especialidad es el queso de oveja artesanal. Los visitantes destacan el fetuccini oveja blanca, preparado con crema, panceta, champiñones y una mezcla de parmesano y asiago stravecchio. Pero sus tablas de quesos también son imperdibles junto a las baguettes rellenas.

Richeese

También ubicado en la Colonia Condesa, este local gastronómico se ha diferenciado de los demás por su “fondue to go”. La receta de este platillo combina quesos raclette, emmental y maasdam. Los mismos se sirven con vino blanco y licor de cereza. Pero también destacan sus papas con fondue y tocino. Sus porciones son generosas y el ambiente es cálido.

Queso y Cava Raclettería

Este restaurante de CDMX, ubicado en la Colonia Condesa, se destaca por sus tablas de quesos mixtos con pan, arándanos y jamón serrano. Los visitantes también destacan los molletes 3 quesos como una opción perfecta para el desayuno. Sus precios son accesibles y su atención es casi personalizada.