Eleazar deja entrever que sabría quién sería el Legado de Kike Mayagoitia: “Información clasificada”

La eliminación de Kike Mayagoitia de La Granja VIP no solamente dejó varios rostros tristes al interior del reality show, sino también mucha especulación en torno al nombre de uno de sus compañeros como parte de su Legado y el granjero que decidió hablar del tema desde temprana hora fue Eleazar Gómez.

Durante el desayuno, Eleazar le dijo a algunos de sus compañeros que sabía "más o menos" quién es la persona que dejó el conductor de 'Venga la Alegría' en su Legado, pero cuando Fabiola Campomanes le preguntó el nombre de la celebridad en cuestión, Gómez se limitó a decir que se trataba de "información clasificada".

La más reciente Capataz de La Granja VIP alegó que "siempre le ha dicho" en el pasado y que buscaba comprobar si su pronóstico era "bueno", a lo que el granjero le contestó que "hasta ahorita, no habían fallado", pero cuando Fabiola le insistió, Eleazar le dijo que "estaba jugando" y que no sabía quién era.

Además, señaló que podría existir la posibilidad de que se tratara de él mismo, pero que realmente no lo creía y aseguró que no había manera de que fuera 'El Patrón' Alberto del Río.

Cabe recordar que el sábado pasado, Kike Mayagoitia le preguntó a César Doroteo sobre la persona que dejaría como su Legado, a lo que el influencer le respondió que su primera opción sería Fabiola Campomanes, mientras que Lis Vega ocuparía su segunda alternativa.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Kike Mayagoitia, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la séptima semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.