¡Casi perfecta! Ana Sophía cantó “La gata bajo la lluvia” en La Academia VLA

Ana Sophía cantó “La gata bajo la lluvia”, el tema que Rocío Dúrcal hiciera internacionalmente famoso. ¡Así reaccionaron los jueces de La Academia VLA!

Ana Sophía se adueñó del escenario de La Academia VLA y deleitó a todos cantando “La gata bajo la lluvia”, el tema que Rocío Dúrcal hiciera internacionalmente famoso. Antes de reconocerla como una gran baladista, Kiko Campos le hizo algunas sugerencias técnicas.

