inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Subió el nivel? Ana Sophía cantó “Pienso en ti” en La Academia VLA

Feliz y con un poco de nervios, Ana Sophía cantó “Pienso en ti”, el tema que Thalía estrenó a principios de los noventa. Esto le señalaron las juezas de La Academia VLA.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Feliz y con un poco de nervios, Ana Sophía cantó “Pienso en ti”, el tema que Thalía estrenó a principios de los noventa. María del Sol se desvivió en elogios y las juezas fueron benevolentes con la rubia participante en La Academia VLA.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×