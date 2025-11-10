inklusion logo Sitio accesible
¡Se casan por la iglesia! Ángela Aguilar revela fecha de su boda con Christian Nodal

Enmedio de las críticas por supuestas bajas entradas a sus conciertos en Estados Unidos, Ángela Aguilar sorprende anunciando que se casará por la iglesia.

Enmedio de las críticas por supuestas bajas entradas a sus conciertos en Estados Unidos, y a dos años de su enlace espiritual en Roma con Christian Nodal, Ángela Aguilar sorprende a sus seguidores anunciando que se casará por la iglesia; así lo confirmó a sus fans en Estados Unidos.

