Andrea Magaña ex participante de la Familia Exatlón, demuestra que la motivación vence al miedo: “El que siente cringe es porque no lo intenta”

La fuerza mental es tan importante como la física, y la atleta Andrea Magaña lo tiene muy en claro, pues la ex participante de Exatlón Draft El Ascenso, volvió a inspirar a sus seguidores desde su perfil personal de Instagram, demostrando que el auténtico éxito comienza cuando se deja de temer al juicio de los demás.

¿Cómo inspira Andrea Magaña a sus seguidores?

Dentro de un corto video compartido en Instagram, se puede observar a Andrea realizando un entrenamiento habitual de sentadillas con peso. Junto a la frase:

“Grábate corriendo, nadando o en el gym. Los que sienten cringe, son los que no se atreven a salir de su zona de confort.”

Con este mensaje, Andrea deja más que claro que el mundo de las redes sociales puede en ocasiones estar plagado de críticas o burlas, recalcando la importancia de enfocarse en uno mismo y disfrutar de cada proceso, sin importar lo que digan los demás.

Motivación y autenticidad: La fórmula de Andrea Magaña

Desde su paso por la familia de Exatlón, Andrea no solo ha demostrado disciplina física, sino también una mentalidad fuerte. El mensaje de Andrea no solo busca presumir su talento físico, sino también tiene la intención de invitar a las personas a disfrutar lo que hacen, siempre desde el respeto a los terceros y quienes nos rodean.

¿Por qué es importante la motivación en cada paso de la vida?

No es sorpresa que en la actualidad y dentro del contexto socioeconómico en el que vivimos, la sociedad puede verse desanimada, cansada y estresada, por lo que publicaciones como la realizada por Andrea, solo dejan en claro que la verdadera competencia es siempre con uno mismo, no con los, demás. Las palabras de Andrea además son un reflejo de lo que Exatlón México significa: una competencia, donde el coraje, la disciplina, el compañerismo y el corazón son las claves del éxito.

De la familia Exatlón al ejemplo diario

Para muchos, Andrea, se ha convertido en una voz motivacional genuina, pues su autenticidad, su energía y su amor por el deporte son lo que la han hecho conectar y motivar a millones de personas.

