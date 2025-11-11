“Cenando con él... así fue como me llegó la noticia”, Angélica Vale revela cómo se enteró del inicio de su divorcio
Angélica Vale cuenta cómo se enteró que Otto Padrón inició el proceso de su divorcio en los Estados Unidos. ¿Rumores de infidelidad? Aquí los detalles.
Angélica Vale se sincera y cuenta cómo fue que se enteró que Otto Padrón inició el proceso legal de su divorcio en los Estados Unidos. Entre otras cosas, reveló que se separaron desde abril y explicó cómo ha manejado la noticia con su hija Angélica. ¿Rumores de una supuesta infidelidad? Aquí los detalles.
