¡El Exatlón se llenó de ternura y emoción! Antonio Rosique anuncia que será padre de una ‘bebé colosal’

¡La aventura más grande de su vida! Antonio Rosique, la máxima autoridad del Exatlón, y su esposa, hicieron la revelación de género en las demandantes playas. Con las emociones al límite y el llanto contenido, Rosique no ocultó su emoción por convertirse en padre de una ‘bebé colosal’. Aquí sus inolvidables palabras.