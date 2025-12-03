inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡El Exatlón se llenó de ternura y emoción! Antonio Rosique anuncia que será padre de una ‘bebé colosal’

Antonio Rosique, la máxima autoridad del Exatlón, y su esposa, hicieron la revelación de género en las demandantes playas. ¡Aquí sus inolvidables palabras!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¡La aventura más grande de su vida! Antonio Rosique, la máxima autoridad del Exatlón, y su esposa, hicieron la revelación de género en las demandantes playas. Con las emociones al límite y el llanto contenido, Rosique no ocultó su emoción por convertirse en padre de una ‘bebé colosal’. Aquí sus inolvidables palabras.

Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×