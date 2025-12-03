inklusion logo Sitio accesible
Nota

Elektra remata esta potente moto deportiva de 250 CC; tiene envío gratis

Para quienes buscan velocidad, estilo y un precio más accesible, Elektra acaba de publicar una oferta imperdible de una motocicleta. Quedarás con el ojo cuadrado.

Elektra remata esta potente moto deportiva
Canva
Ana André | DR
Estilo de vida
Si estabas pensando en cambiar de moto o dar el salto a un modelo más potente, Elektra acaba de lanzar una oferta difícil de ignorar. Su moto deportiva de 250 CC entró en remate y destaca por su diseño ágil, buen rendimiento y la ventaja de contar con envío gratis, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan estilo y velocidad sin gastar de más.

En su sitio web, la tienda acaba de publicar la motocicleta deportiva Italika Vort-X 250 de color roja con negro, a un precio que debes aprovechar. Por tan solo $54,999 puedes adquirir este vehículo, cuando antes cotizaba a $73,999.

Cuáles son las principales características de la moto deportiva de Elektra

  • Cilindrada: 250 CC
  • Rendimiento aproximado de combustible: 27 Km/l
  • Transmisión: estándar
  • Capacidad de carga: 150 Kg
Así es la moto deportiva que promociona Elektra
Elektra

Descubre al piloto que llevas dentro con una de las motocicletas deportivas que Italika promociona en la tienda. Este vehículo VortX 250 tiene un motor de 4 tiempos con una potencia máxima de 20 Hp 8500 RPM.

Además, su sistema de arranque es eléctrico muy fácil de utilizar, tiene transmisión estándar, frenos delanteros y traseros de disco sencillo.

Su suspensión delantera es de horquilla telescópica y la trasera es basculante mono shock, mismas que te brindan mayor adherencia, control y confort al manejar.

Esto tienes que tener en cuenta a la hora de comprar una moto

  • Define el uso que le darás: ciudad, trayectos largos, trabajo diario o caminos más exigentes, ya que cada necesidad requiere un tipo de moto diferente.
  • Elige la cilindrada adecuada: si eres principiante, opta por una cilindrada baja o media para mayor control y seguridad.
  • Revisa la ergonomía: la altura del asiento, el peso, la posición del manillar y la postura general deben resultarte cómodos.
  • Sistema de frenos y seguridad: prioriza modelos con buenos frenos y, si es posible, con ABS para evitar derrapes y mejorar la estabilidad.
  • Consumo de combustible: checa cuánto gasta y si se ajusta a tu presupuesto diario de movilidad.
  • Costo de mantenimiento y repuestos: compara precios de servicio, disponibilidad de piezas y reputación de la marca.
  • Tecnología y características adicionales: algunos modelos ofrecen tablero digital, modos de manejo, luces LED o inyección electrónica que mejoran la experiencia.
  • Documentación y garantía: verifica que todo esté en regla, incluyendo título, número de serie y póliza de garantía.
  • Prueba de manejo: siempre que puedas, pruébala para evaluar comodidad, estabilidad y respuesta del motor.
Elektra
