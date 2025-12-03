Elektra remata esta potente moto deportiva de 250 CC; tiene envío gratis

Si estabas pensando en cambiar de moto o dar el salto a un modelo más potente, Elektra acaba de lanzar una oferta difícil de ignorar. Su moto deportiva de 250 CC entró en remate y destaca por su diseño ágil, buen rendimiento y la ventaja de contar con envío gratis, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan estilo y velocidad sin gastar de más.

En su sitio web, la tienda acaba de publicar la motocicleta deportiva Italika Vort-X 250 de color roja con negro, a un precio que debes aprovechar. Por tan solo $54,999 puedes adquirir este vehículo, cuando antes cotizaba a $73,999.

Cuáles son las principales características de la moto deportiva de Elektra

Cilindrada: 250 CC

250 CC Rendimiento aproximado de combustible: 27 Km/l

27 Km/l Transmisión: estándar

estándar Capacidad de carga: 150 Kg

Descubre al piloto que llevas dentro con una de las motocicletas deportivas que Italika promociona en la tienda. Este vehículo VortX 250 tiene un motor de 4 tiempos con una potencia máxima de 20 Hp 8500 RPM.

Además, su sistema de arranque es eléctrico muy fácil de utilizar, tiene transmisión estándar, frenos delanteros y traseros de disco sencillo.

Su suspensión delantera es de horquilla telescópica y la trasera es basculante mono shock, mismas que te brindan mayor adherencia, control y confort al manejar.

Esto tienes que tener en cuenta a la hora de comprar una moto