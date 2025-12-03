Oferta relámpago en Elektra: este set de perfumes unisex está con descuento solo hoy

Si estás buscando un regalo versátil, elegante y a buen precio, esta oferta relámpago de Elektra te va a encantar. Solo por hoy, el set de perfumes unisex está disponible con un descuento especial que lo convierte en una oportunidad perfecta para renovar tu aroma o sorprender a alguien con un detalle inolvidable.

En su sitio web, la famosa tienda publicó este miércoles 3 de diciembre una promoción imperdible para los amantes de los buenos aromas. Se trata del Lattafa Pride Gift Set Peace And Love de 3 piezas unisex a tan solo $899, cuando previamente cotizaba a $1500. Esta rebaja es parte de los descuentos navideños diarios que comenzó a implementar el portal desde que inició el mes.

Así es el pack de perfumes que tiene en oferta Elektra

Este paquete incluye:



Una fragancia Eau de Parfum 100ml

Una fragancia Eau de Parfum 20ml

Un desodorante en spray 200ml

Un aplicador rellenable de bolsillo.

Elektra

La loción Peace & Love de Lattafa es de la familia olfativa Floral, que se pueden aplicar tanto hombres como mujeres. De acuerdo al portal, este perfume se caracteriza por contar con:



Notas de salida: almendra, grosellas negras y bergamota.

almendra, grosellas negras y bergamota. Notas de corazón: rosa y nardos.

rosa y nardos. Notas de fondo: sándalo, vainilla y heliotropo.

