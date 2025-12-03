Oferta relámpago en Elektra: este set de perfumes unisex está con descuento solo hoy
Descubre cómo es esta oportunidad ideal para conseguir fragancias versátiles y de buena calidad a un precio especial en la tienda Elektra y cuánto cuesta.
Si estás buscando un regalo versátil, elegante y a buen precio, esta oferta relámpago de Elektra te va a encantar. Solo por hoy, el set de perfumes unisex está disponible con un descuento especial que lo convierte en una oportunidad perfecta para renovar tu aroma o sorprender a alguien con un detalle inolvidable.
En su sitio web, la famosa tienda publicó este miércoles 3 de diciembre una promoción imperdible para los amantes de los buenos aromas. Se trata del Lattafa Pride Gift Set Peace And Love de 3 piezas unisex a tan solo $899, cuando previamente cotizaba a $1500. Esta rebaja es parte de los descuentos navideños diarios que comenzó a implementar el portal desde que inició el mes.
Así es el pack de perfumes que tiene en oferta Elektra
Este paquete incluye:
- Una fragancia Eau de Parfum 100ml
- Una fragancia Eau de Parfum 20ml
- Un desodorante en spray 200ml
- Un aplicador rellenable de bolsillo.
La loción Peace & Love de Lattafa es de la familia olfativa Floral, que se pueden aplicar tanto hombres como mujeres. De acuerdo al portal, este perfume se caracteriza por contar con:
- Notas de salida: almendra, grosellas negras y bergamota.
- Notas de corazón: rosa y nardos.
- Notas de fondo: sándalo, vainilla y heliotropo.
¿Cómo puedo saber cuál es mi perfume ideal?
- Tu tipo de piel: la duración de una fragancia cambia según si tu piel es seca, grasa o mixta.
- La concentración del perfume: define la intensidad y duración. Eau de parfum (más duradero); Eau de toilette (más fresco y ligero) o colonia (aroma suave y corta duración).
- La familia olfativa: te ayudará a identificar qué tipo de aromas te gustan como por ejemplo florales, orientales, cítricos, amaderados, dulces o frescos.
- Prueba en tu piel, no en papel: el aroma cambia según tu química corporal. Lo ideal es probarlo y esperar unos minutos para sentir cómo evoluciona.
- La ocasión en que lo usarás: depende si es para algo diario, de noche, en verano o invierno.
- Tu presupuesto: no siempre lo más caro es lo mejor; hay fragancias accesibles con excelente rendimiento.
- La época del año: algunos perfumes funcionan mejor con el clima.