Del glamour a lo cráneo: Andrea Magaña nos lleva por dentro de la exposición más impactante de arte contemporáneo en CDMX

La creadora de contenido y exparticipante de Exatlón México recientemente compartió a sus seguidores un momento lleno de emociones fuera de las competencias al visitar la exposición de arte contemporáneo de cráneos. Una propuesta inmersiva que reinterpreta la muerte, la estética y la cultura visual con miles de cráneos

Recordemos que la exatleta de Exatlón México Andrea Magaña es una influencer y presentadora digital, que con el tiempo ha creado una gran comunidad a la cual impulsa dentro de la vida saludable y ahora desde el autoconocimiento y la obtención de cultura.

¿Qué es Skulls & Art Exhibition?

Esta es una exposición de arte contemporáneo que reúne diversas esculturas de cráneos, desde pequeños, gigantes, cromáticos y sorprendentes. De acuerdo con los visitantes, las instalaciones ofrecen un espacio audiovisual con salas inmersivas, pinturas e ilustraciones originales.

¿Dónde está, costos y horarios?

La exposición se encuentra en la Ciudad de México, en la dirección Calzada Manuel Villalongín 208, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, CDMX.

¿Cuánto cuestan los boletos?

El precio general ronda los $299 MXN. No obstante, se ha registrado que el costo puede bajar a los $149 MXN para ciertas funciones, aunque puede variar según fecha y modalidad.

¿Cuáles son los horarios?

De acuerdo con lo que se ha señalado, el acceso es de lunes a jueves de aproximadamente 12:00 a 19:00 o 20:00 h, y viernes a domingo de 11:00 a 20:00 h.

Anotaciones:

Recuerda comprar los boletos con anticipación debido a que los accesos suelen ser limitados.

Exatlón México | Programa Completo | Antonio Rosique, La Máxima Autoridad de Exatlón México, revela el género de su primer bebé y enciende el momento más emotivo de la novena temporada [VIDEO] Un episodio explosivo: Los Rojos defendieron territorio, los Azules buscaron recomponerse, una victoria inesperada cambió estrategias y la noche cerró con un anuncio histórico de Antonio Rosique y su nueva familia.

Una experiencia que invita a redescubrir el arte

La visita de Andrea Magaña a la conocida exposición de arte es, sin duda, el recuerdo de que la motivación, el autocuidado y la adquisición de cultura no van desligadas del deporte, pues Magaña, siendo influencer, impacta en millones de personas, quienes descubren nuevas y mejores maneras de vivir la vida.