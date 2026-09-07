¿Kenia Os se desquitó del zafarrancho con la prensa?
Tras el zafarrancho que sufrió Kenia Os por un tumulto con la prensa, la cantante llegó a la CDMX y decidió no atender a la prensa; aquí los detalles.
Después del zafarrancho de la última vez, en el que Kenia Os aseguró haber recibido golpes entre el tumulto de la prensa, esta ocasión los medios guardaron distancia y esperaron por sus indicaciones para platicar con ella. Con toda la disposición de dejar atrás los roces, los medios la acompañaron hasta la bahía de ascenso y le dieron el beneficio de la duda recordando que el mensaje que ella habría dejado en redes sociales.