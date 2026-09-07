Manelyk revela cuál es su mayor miedo en La Granja VIP Segunda Temporada y el Tío Pepe le ofrece ayuda

Luego de una primera noche llena de momentos polémicos por el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, los Granjeros empezaron clases con el Tío Pepe y el experto veterinario. Y mientras todos se mostraban entusiasmados por esta experiencia, Manelyk se animó a confesar que le tiene miedo a las gallinas y siente que podría fracasar en estas misiones, pero el Tío Pepe se dijo dispuesto a ser su “padrino” para superar esta fobia, tal como lo fue con Kim Shantal el año pasado.