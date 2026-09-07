Alejandra Guzmán ya planea un homenaje para Silvia Pinal rumbo a su segundo aniversario luctuoso

Alejandra Guzmán triunfó este fin de semana en Puebla con su gira ‘Los que nos quedamos Tour 2026', dedicada a su madre Silvia Pinal. En exclusiva, la consagrada cantante se dijo emocionada por cómo su pública recuerda el legado de la fallecida actriz a través de la música que ofrece en sus conciertos. Rumbo al segundo aniversario luctuoso de ‘La última diva’, Alejandra Guzmán planea rendirle un homenaje en la Arena Ciudad de México, recinto donde se presentará un día antes de tan importante fecha para ella.