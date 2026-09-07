¿Melenie planea casarse con el padre de su hijo? Esto reveló Arturo Carmona

Arturo Carmona se defiende Alicia Villarreal quien hace unos días lo calificó de irresponsable por adelantarse en compartir públicamente que su hija Melenie está embarazada. El actor desea que las ‘aguas’ se calmen para que él y la cantante disfruten de su nueva etapa como abuelos. ¿Melenie y su novio se casarán? Esto reveló Arturo Carmona, quien se reservó a compartir la posible fecha de nacimiento de su nieto.