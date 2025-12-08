¿Le molestan los chistes sobre Luis Miguel? Aracely Arámbula reacciona a las bromas en Perfume de Gardenia

Aracely Arámbula demuestra que prefiere tomar con humor los chistes sobre Luis Miguel, a diferencia de otras luminarias que reaccionan ante bromas sobre sus exparejas. Además, la actriz se pronunció sobre su sólida relación amistosa con Pablo Montero. ¿Aracely Arámbula recuerda Acapulco por Luis Miguel o por Andrés García? Esto fue lo que contó Aracely Arámbula.