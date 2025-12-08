El lugar donde debes poner tu nacimiento para atraer armonía a tu familia, según el Feng Shui

Diciembre empezó y cada vez falta menos para la llegada de la Navidad. Muchos están trabajando en la decoración de su hogar, mientras que otros buscan la manera de renovar sus energías. Es aquí en donde se presenta el Feng Shui como una creencia que puede ayudar a atraer todo eso que necesitamos.

El Feng Shui se basa en la creencia de que la armonía permite la llegada y fluidez de energías positivas en nuestro hogar. Esta filosofía occidental invita a lograr esa armonía mediante la correcta disposición de muebles, espejos y plantas, entre otros elementos, por lo que la decoración de la Navidad 2025 no queda exenta.

¿Qué representa el nacimiento para el Feng Shui?

No solo el árbol de Navidad ocupa un rol espiritual preponderante sino que el nacimiento es la representación a la que mayor importancia se le da cada año. Es por eso que el Feng Shui afirma que su correcta ubicación puede traer armonía y buenas energías a nuestra familia.

Esta creencia afirma que el nacimiento representa la tradición y la unión de la familia. Por lo tanto, se trata de un elemento decorativo cargado de significado y que tiene el poder de atraer y activar energías que ayudan con el descanso, la conexión emocional y la protección espiritual

¿Dónde debes poner tu nacimiento?

En busca de la armonía, el Feng Shui propone colocar el nacimiento en un lugar en donde no tenga tránsito constante y no esté expuesto a ruido excesivo. En este sentido, el sector Este de la casa se convierte en un lugar propicio para su ubicación.

Este rincón del hogar, afirma el Feng Shui, atrae energías que favorecen el bienestar, la unión y los lazos afectivos. De esta forma, esta filosofía indica que el nacimiento de esta Navidad puede renovar íntegramente las energías y darle lugar a una etapa en donde la armonía familiar esté siempre presente.