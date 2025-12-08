Este es el Pueblo Mágico más tranquilo de Puebla, según la IA

El cierre del año se vislumbra como la oportunidad perfecta para que las personas puedan disfrutar de distintos destinos turísticos al interior de la República Mexicana. Por ende, la Inteligencia Artificial ha dado a conocer el que, supuestamente, es el Pueblo Mágico más tranquilo que existe en Puebla.

Puebla es un estado que se caracteriza por tener una gran cantidad de Pueblos Mágicos, destacando Huauchinango y Zacatlán de las Manzanas. Sin embargo, Google Gemini explica que exite un Pueblo Mágico que ha maravillado a los turistas gracias a la tranquilidad y paz que se respira en el ambiente. ¿De cuál hablamos?

¿Cuál es el Pueblo Mágico más tranquilo de Puebla, según la IA?

De acuerdo con lo explicado por esta Inteligencia Artificial, el Pueblo Mágico que se destaca por su paz y tranquilidad es nada más y nada menos que Pahuatlán, el cual suele ser mencionado como un destino para desconectarse de las presiones y obligaciones diarias que se tienen en el aspecto laboral o social.

Te puede interesar: ¿Qué Pueblos Mágicos debes visitar en México al cierre de 2025?

Pahuatlán se caracteriza por contar con una rica historia cultural sobre todo nahua y otomí, así como sus vistas desde las montañas a través del mirador de Ahíla. Del mismo modo, destaca en Puebla por contar con una estupenda producción de papel amate artesanal, un hecho que lo hace brillar de entre los demás.

Por supuesto que, para ello, Google Gemini entrega una serie de recomendaciones, entre las que destaca evitar asistir temporadas altas (como puentes o asistir en festividades), visitar el Pueblo Mágico entre semana o, bien, quedarte en hoteles alejados del centro del pueblo para evitar aglomeraciones diarias.

¿Cuánta distancia hay entre la CDMX y Pahuatlán?

El buscador de Google explica que la distancia entre la Ciudad de México y el Pueblo Mágico Pahuatlán es de alrededor de 166 kilómetros, por lo que, si tu intención es visitar este lugar mediante auto, el tiempo de espera entre cada lugar es de poco más de tres horas.