Kunno confiesa que TIENE MIEDO a no ser de los favoritos en La Granja VIP: “Estoy siendo juzgado erróneamente” (VIDEO)

Kunno ha logrado esquivar las nominaciones en La Granja VIP durante 7 semanas, pero sabe que esto no es ninguna garantía de que el público esté de su lado. Y en un momento de honestidad, admitió ante las cámaras que le inquieta pensar en la posibilidad de que el equipo que formó con Manelyk no sea querido y que hasta se les pueda catalogar como “malos”, pero afirma que él solo se ha defendido y que todos sus aliados son reales.