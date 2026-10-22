Venga La Alegría | Programa 22 de octubre 2026 Parte 2 | Las primeras represalias de la serie de Timbiriche, Bronco graba “Granjo” y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de octubre 2026, parte 2: Kiko Campos reveló represalias de Thalía y Sasha por participar en la serie de Timbiriche, el reconocimiento que recibió Fato por la SACM, lo que debes saber de la próxima Carrera Juguetón y la buena obra de A Quien Corresponda.

También, Bronco grabó “Granjo”, la canción que Julio, Kevyn y Fernando compusieron en La Granja VIP; la supuesta reconciliación de la Bebeshita y ‘Bicolor’ y repasamos lo mejor del Exatlón. Además, jugamos La Conductora Dijo, El Reto, Sin Palabras y Desconectados. ¡Venga La Alegría!