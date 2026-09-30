¡Pelada e igualada! Luz Elena y Flor Rubio arremetieron contra Natalia por sus reclamos contra Adal en La Granja VIP

Natalia se fue contra Adal Ramones por los videos sobre ella y Pablo Montero, quien explotó contra Azalia y los granjeros y aseguró ser de los más trabajadores. Más tarde, Pablo y Natalia hicieron un plan y él le aplicó la ley de hielo a los granjeros. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP Segunda Temporada del 29 de septiembre 2026!