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¡Pelada e igualada! Luz Elena y Flor Rubio arremetieron contra Natalia por sus reclamos contra Adal en La Granja VIP

Tras los fuertes reclamos de Natalia por la edición de videos con Pablo Montero, Flor Rubio y Luz Elena salieron en defensa del conductor de La Granja VIP.

Natalia se fue contra Adal Ramones por los videos sobre ella y Pablo Montero, quien explotó contra Azalia y los granjeros y aseguró ser de los más trabajadores. Más tarde, Pablo y Natalia hicieron un plan y él le aplicó la ley de hielo a los granjeros. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP Segunda Temporada del 29 de septiembre 2026!

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