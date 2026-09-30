Así se vivió el último adiós a Otto Sirgo; su hija revela la última voluntad del actor

Luto en el espectáculo tras la sensible muerte de Otto Sirgo. Según revela su hija, Valerie, el primer actor murió el martes 29 de septiembre, a los 79 años, mientras dormía. La causa de muerte fue una falla cardíaca. “Llegó su momento, se fue en paz, muy tranquilo, prácticamente dormido. Lo estuvimos acompañando hasta el último momento”; aseguró. Valerie también compartió la última voluntad de su padre: reposar sus cenizas en el Popocatépetl. Los restos del actor serán cremados esta misma tarde. Descanse en paz, Otto Sirgo.