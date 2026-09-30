Exclusiva: Aída Cuevas celebra 50 años de trayectoria con una emotiva misa

Este martes, Aída Cuevas celebró 50 años de trayectoria con una emotiva misa en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Minutos antes de iniciar, la artista dedicó unas palabras en exclusiva para Ventaneando. La intérprete de “Cucurrucucú Paloma” se mostró orgullosa de este logro y aprovechó nuestro lente para darle un consejo a su hija, Valeria.