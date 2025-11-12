inklusion logo Sitio accesible
“Entre los hombres así pasa": Arturo Carmona habla sobre las diferencias que tiene con Cristián de la Fuente

Arturo Carmona y Cristián de la Fuente se vieron cara a cara en la alfombra de los premios “Q” después de la polémica que existió entre ellos y dejan ver que ya no hay una amistad entre ellos.

